Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ απέρριψε μία θέση στην Εθνική των ΗΠΑ ενόψει Παγκοσμίου για να προετοιμαστεί για τη σεζόν του ΝΒΑ, ωστόσο θα είναι στην ομάδα που θα... προπονήσει την αποστολή.

Η Εθνική των ΗΠΑ κοιτάζει μπροστά της την πρόκληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον όμιλο της Ελλάδας στη Μανίλα, με τα ονόματα που θα έχει στη διάθεσή του ο Στιβ Κερ να γίνονται σταδιακά γνωστά.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, που αναγκάστηκε να χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν λόγω χειρουργείου τον περασμένο Δεκέμβρη, έχει επιστρέψει πλήρως στα παρκέ. Παρότι είχε τη δυνατότητα να καταλάβει μία θέση για το μεγάλο τουρνουά, εκείνος αποφάσισε να συμμετάσχει στην US Select team που θα... προετοιμάσει τους παίκτες της Εθνικής στο camp για το Παγκόσμιο, με την πληροφορία να έρχεται από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ο Κάνινγκχαμ δεν ήθελε να επιβαρύνει την κατάστασή του έχοντας στόχο να είναι στο 100% για το ξεκίνημα της regular season του ΝΒΑ και θα είναι στην ομάδα... επιλέκτων με τους Χόλμγκρεν, Τζέιλεν Γουίλιαμς, Τζέιλεν Γκριν και Κίγκαν Μάρεϊ.

