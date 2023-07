Ο Ντάριο Σάριτς μετακομίζει στο Σαν Φρανσίσκο για λογαριασμό των Γουόριορς, που ήρθαν σε συμφωνία για την επόμενη σεζόν με ένα από τα μεγάλα ονόματα της ελεύθερης αγοράς.

Οι Γουόριορς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντάριο Σάριτς για την επόμενη σεζόν, κάνοντας μία σημαντική κίνηση από τα ελεύθερα πρόσωπα της αγοράς.

Ο Κροάτης φόργουορντ που προηγουμένως αγωνίστηκε στους Σανς και πέρασε με trade στους Θάντερ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Γκόλντεν Στέιτ και να ενταχθεί στο σύνολο των «πολεμιστών».

Free agent F Dario Saric has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Saric was one of the most sought-after players left on the market.