Το Gazzetta μάζεψε τις σημαντικότερες κινήσεις της free agency μέχρι στιγμής και ζητά από τον κόσμο να ψηφίσουν το πιο υπερτιτημένο συμβόλαιο που δόθηκε.

Χαμός έχει γίνει μέχρι στιγμής στη free agency, όπως αναμενόταν και ακόμα βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα. Οι ομάδες του ΝΒΑ έχουν... σκορπίσει πολύ χρήμα για να αποκτήσουν παίκτες και να ανανεώσουν συμβόλαια.

Έχουμε δει να δίνονται τεράστια ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις και έτσι το Gazzetta βρήκε για άλλη μια φορά την αφορμή να βάλει στην εξίσωση τους αναγνώστες του. Σας ζητάμε λοιπόν να ψηφίσετε το πιο υπερτιημένο συμβόλαιο που έχει δοθεί μέχρι τώρα στη free agency. Ορισμένοι θα πούνε του Τζέραμι Γκραντ στους Μπλέιζερς, άλλοι του Μίντλετον στους Μπακς, ενώ πολλά έδωσαν και οι Ρόκετς για τον ΒανΒλίτ. Μαζέψαμε 10 περιπτώσεις και τώρα έρχεται η σειρά σας να επιλέξετε το πιο υπερτιμημένο συμβόλαιο.

