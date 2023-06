Το ESPN προχώρησε σε μαζικές απολύσεις, μεταξύ αυτών οι Τζεφ Βαν Γκάντι και Τζέιλεν Ρόουζ.

Αλλαγές στο ESPN. Το αμερικανικό δίκτυο πήρε την απόφαση να απολύσει 22 άτομα για να εξοικονομήσει πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ αυτών οι Τζεφ Βαν Γκάντι και Τζέιλεν Ρόουζ.

Ο Βαν Γκάντι ήταν σχολιαστής εδώ και 16 χρόνια και κάλυψε λίγο λιγότερα από 100 ματς των τελικών του ΝΒΑ. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τον χώρο των μεταδόσεων στο ΝΒΑ. Πολύ γνωστός και ιδιαίτερα επιτυχημένος ήταν και ο Ρόουζ, ο οποίος μετά τα χρόνια του ως παίκτης στο ΝΒΑ, τα πάει περίφημα και σε αυτό τον τομέα.

BREAKING: ESPN has also let go of Jalen Rose, along with Jeff Van Gundy & 20+ other broadcasters, to “save millions of dollars.”



Thoughts on both Rose & JVG being let go? 🤔 pic.twitter.com/1vegFvEUvI