Η... μανία για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα πήρε μορφή και μέσω graffiti που σχεδιάστηκε σε δρόμο του Σαν Αντόνιο, με τον Γκρεγκ Πόποβιτς να επισκέπτεται το σημείο.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα διανύει τις πρώτες του μέρες ως μέλος των Σπερς μετά την επιλογή του στο Νο1 του draft του NBA. Η διαδικασία αυτή επιβεβαίωσε την... τρέλα για το next big thing της Γαλλίας, που προς το παρόν έχει θέσει τον εαυτό του εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γουεμπανιάμα εστιάζει στην ομάδα του Σαν Αντόνιο και παίρνει την πρώτη γεύση από τη ζωή της κορυφαίας λίγκας, όσο γίνεται και graffiti στους δρόμους της περιοχής.

Ο Κόλτον Βάλενταϊν ανέλαβε να δημιουργήσει την τοιχογραφία του Γουεμπανιάμα, με το συγκεκριμένο σημείο να γίνεται γρήγορα πόλος έλξης, ακόμη και για τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Wemby already got himself a mural in San Antonio and Coach Popovich pulled over to see it 😅



(via IG - colton_valentine_) pic.twitter.com/NGXblG72np