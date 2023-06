Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα διένυσε το πρώτο 24ωρο της καριέρας του ως μέλος των Σαν Αντόνιο Σπερς. Και ήδη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μερικούς από τους πιο θρυλικούς παίκτες της ομάδας.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ηταν κοινό μυστικό ότι οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα τον επέλεγαν στο Νο1 του Draft. Και αφού το τυπικό κομμάτι ολοκληρώθηκε ο 19χρονος Γάλλος σέντερ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Τεξανούς.

Τα σχόλια από τις φωτογραφίες του, την ώρα της προπόνησης, ήταν αποθεωτικά. Με τον «Γουέμπι» να ξέρει ότι πρέπει να γίνει το πρόσωπο των Σπερς τα επόμενα χρόνια.

Γι' αυτό το λόγο, οι Σπερς ζήτησαν την καθοδήγηση μερικών από τον πλέον θρυλικών παικτών του. Το βράδυ ο Γουεμπανιάμα συναντήθηκε με τους Σον Έλιοτ, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Μανού Τζινόμπιλι και Τιμ Ντάνκαν! Ένα δείπνο, πολλές ιστορίες, ακόμα περισσότερες συμβουλές και ο Γάλλος ήταν ο ψηλότερος της παρέας...

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt