ΛεΜπρόν και Γκριν βρέθηκαν παρέα στη Γαλλία και έβαλαν... φωτιά σε φήμες συνεργασίας.

O Ντρέιμοντ Γκριν αποφάσισε να μην ανανεώσει στο Γκόλντεν Στέιτ και να κάνει opt out, αφήνοντας συμβόλαιο 26 εκατ. δολαρίων. Αυτό σημαίνει πως θα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Συνολικά έχει μετρήσει 758 ματς στο ΝΒΑ με 8.7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 8.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 6.8 τελικές πάσες.

Πάντως αυτή την εποχή ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών δεν έχει τέτοιες έγνοιες στο κεφάλι του και χαλαρώνει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Όμως δεν είναι μόνος του, αφού πήγε σε μαγαζί μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζείμς και τα σενάρια σύνδεσης στους Λέικερς φουντώνουν.

Άλλωστε ανάμεσα τους υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση και οι σχέσεις του είναι εξαιρετικές παρόλο που για χρόνια είχαν κόντρα στους τελικούς των Γουόριορς με τους Καβς.

Bron and Draymond were seen in France together on Sunday 👀



