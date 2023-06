Γιόκιτς: Η αγκαλιά με τα αδέρφια του και η αποθέωση Μπογκντάνοβιτς-Ραζνάτοβιτς (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς πήγε στα αδέρφια του μετά το τέλος του Game 4, ενώ δίπλα ήταν και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Οι Νάγκετς έκαναν break ξανά μέσα στο Μαϊάμι, πήγαν στο 3-1 και πλέον θέλουν άλλη μια νίκη για να πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους. Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν εξαιρετικός σε άλλο ένα ματς και ας μην έκανε triple double αυτή τη φορά. Ο Joker είχε 23 πόντους με 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ και δεν χρειάστηκε να φορτσάρει ιδιαίτερα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πήγε στις κερκίδες, εκεί που τον περίμεναν τα αδέρφια του που δεν σταματάνε στιγμή να τον στηρίζουν. Δίπλα στον Γιόκιτς ήταν επίσης ο συμπαίκτης του στην Εθνική Σερβίας και παίκτης των Χοκς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αλλά και ο ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς που τον αποθέωσε.

Δείτε τι έγινε

BROTHERLY LOVE: The Jokic brothers & Nuggets fans embracing Nikola after Game 4 is the best thing you’ll see today! ❤️



Bogdan Bogdanovic hanging out with the Jokic brothers, too! 😂 pic.twitter.com/cya2iDG1P6