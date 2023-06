Πλήρη εμπιστοσύνη στο πλάνο των Μαϊάμι Χιτ έχει ο Τζίμι Μπάτλερ που θα συνεχίσει να παλεύει όπως έκανε μέχρι σήμερα ενόψει της συνέχειας των τελικών με τους Νάγκετς.

Οι Χιτ βρίσκονται σε μία δύσκολη θέση ενόψει του Game 4 των τελικών του NBA. Ο Γιόκιτς με τις μαγικές του εμφανίσεις διαμόρφωσε το 2-1 στη σειρά και πλέον αν οι Χιτ δεν υπερασπιστούν την έδρα τους (10/6 - 3:30, live στο Gazzetta) τότε οι Νάγκετς θα έχουν τρεις ευκαιρίες για τίτλο, με τον Τζίμι Μπάτλερ να συνεχίζει να έχει πίστη στην ομάδα του.

«Δε θα άλλαζα τίποτα, ούτε ένα στοιχείο. Θα συνέχιζα να είμαι αυτός που είμαι. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε ως ομάδα. Θα αγωνιστούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί» ήταν τα λόγια του στις καθιερωμένες δηλώσεις του ενόψει του τέταρτου τελικού.

Οι Χιτ βέβαια δε θα έχουν αυτόν τον έξτρα πόλο στην επίθεση που τους λείπει, μιας και ο Τάιλερ Χίρο όπως δήλωσε και ο Σποέλστρα, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτοιμος να αγωνιστεί στο Game 4 της σειράς με το Ντένβερ.

"We will continue to be who we are as a group, as a team."



Jimmy Butler as the Heat look to bounce back in Game 4 to even the series at 2-2.#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 4 tomorrow at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/Y6MiS6mlMf