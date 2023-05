Ντρέιμοντ Γκριν: «MVP των τελικών της Ανατολής ο Μάρτιν και ο Μπάτλερ αυτόν θα ήθελε» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν «ψήφισε» τον Κέιλεμπ Μάρτιν ως πολυτιμότερο παίκτη των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και εξήγησε και τον λόγο.

Ο παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, μέσω podcast υποστήριξε ότι ο παίκτης ο οποίος έπρεπε να αναδειχθεί MVP των τελικών της Ανατολής είναι ο Κέιλεμπ Μάρτιν και όχι ο Τζίμι Μπάτλερ. Ο λόγος;

«Προσωπικά αν μπορούσα να ψηφίσω κάποιον θα διάλεγα τον Κέιλεμπ Μάρτιν. Ήταν συνεπής, πολύ καλός ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν εκείνος που 'κουβάλησε' την ομάδα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να πάρουν μέρος σε τρεις τελικούς Περιφέρειας τα τέσσερα τελευταία χρόνια» ανέφερε ο Ντρέιμοντ Γκριν και συνέχισε:

Οπότε η σκέψη που κάνω είναι η εξής: Ο Τζίμι θα έχει και πάλι την ευκαιρία του να πάρει το βραβείο του MVP. Ο Κέιλεμπ Μάρτιν πιθανότατα όχι. Και στην τελική το άξιζε. Δεν λέω ότι δεν το άξιζε ο Μπάτλερ, αλλά έπρεπε και ο Μάρτιν να ήταν στην κουβέντα. Και στην τελική ξέρετε κάτι; Και ο Τζίμι θα συμφωνούσε. και εκείνος θα έλεγε να το πάρει ο Κέιλεμπ...»

"If I had a vote, I personally was voting for Caleb Martin for MVP… I know the type of guy that Jimmy Butler is. Jimmy probably would have preferred Caleb Martin to get the MVP."



— Draymond Green



