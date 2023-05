Τζαμάλ Μάρεϊ: «Συμφωνώ με όσους με συγκρίνουν με τον Κόμπι, πιστεύω έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση» (vid)

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ βλέπει στον εαυτό σου κοινά στοιχεία με τον Κόμπι Μπράιαντ και συμφωνεί με όσους το συγκρίνουν με τον Black Mamba.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ απολαμβάνει τις ημέρες του ως φιναλίστ του ΝΒΑ, αφού οι Νάγκετς απέκλεισαν τους Λέικερς από τη συνέχεια, κατέκτησαν τον τίτλο στη δυτική περιφέρεια και περιμένουν τον αντίπαλό τους στα Finals.

Ο άσσος του Ντένβερ ήταν ένα από τα κλειδιά της ομάδας του για αυτή την επιτυχία τραβώντας τα βλέμματα με τις μεγάλες εμφανίσεις του δίπλα στον σούπερ σταρ, Νίκολα Γιόκιτς. Σε πρόσφατη παρουσία του σε διαδικτυακή εκπομπή και σε ερώτηση για όσους τον συγκρίνουν με τον Κόμπι Μπράιαν για το "killer instinct", ο Μάρεϊ έδωσε την απάντησή του.

«Συμφωνώ... Νομίζω ότι και οι δύο έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση και έχουμε και οι δύο την ίδια πίστη στη δουλειά μας. Το έργο που κάνει, δεν αμφιβάλλει. Δεν μπαίνει στο παιχνίδι φοβισμένος για αυτό που έχει. Αυτό είναι το ίδιο με μένα. Δούλεψα τόσο πολύ στο παιχνίδι μου που θα πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση όταν μπαίνω στο γήπεδο. Νομίζω ότι έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά».

"I agree. I think we both have the same confidence and belief in our work... We carry the same kind of attributes."



