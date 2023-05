Οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ έχουν ξεκινήσει έναν κύκλο συζητήσεων για την δυνατότητα δεύτερου challenge κατά τη διάρκεια των αγώνων με μία προϋπόθεση.

Στο τραπέζι των συζητήσεων για κανονισμό του NBA βρίσκονται οι ιθύνοντες της Λίγκας ενόψει της νέας σεζόν. Η επιτροπή προτείνει ένα δεύτερο (και τελευταίο) challenge...

Η είδηση έγινε γνωστή από τον δημοσιογράφο Κρις Χάινς, ο οποίος τονίζει πως τα αντίστοιχα τεσταρίσματα θα γίνουν όσο είναι σε εξέλιξη το φετινό summer league.

Η προϋπόθεση είναι το πρώτο challenge που θα ζητηθεί από την εκάστοτε ομάδα να είναι επιτυχημένο και έτσι να έχουν ένα τρόπο να επαναλάβουν τη βοήθεια του βίντεο.

NBA’s Competition Committee is in serious discussions on awarding teams a second and final challenge if first challenge is ruled successful beginning with the 2023-24 season, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.