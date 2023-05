Πριν από 21 χρόνια, ο Ρόμπερτ Χόρι έδινε το «φιλί της ζωής» στους Λέικερς κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς και στη συνέχεια είχε την... απάντηση έτοιμη στο σχόλιο του Βλάντε Ντίβατς.

Το ημερολόγιο έδειχνε 26 Μαΐου 2002. Η ημέρα του 4ου τελικού της Δυτικής Περιφέρειας μεταξύ Λέικερς-Κινγκς στο Λος Άντζελες! Η ομάδα του Σακραμέντο είχε το προβάδισμα με 2-1 νίκες και ήταν έτοιμη για το «ματς μπολ» της πρόκρισης στο «STAPLES Center» της Καλιφόρνια.

Το σκορ ήταν 99-97 υπέρ των Κινγκς και οι Λέικερς είχαν την τελευταία επίθεση με 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Κόμπι Μπράιαντ το πήρε πάνω και με drive προς το καλάθι προσπάθησε να σκοράρει με layup. Η μπάλα χτυπάει στο σίδερο, αλλά ούτε και ο Σακίλ Ο' Νιλ μπόρεσε να σκοράρει εξ επαφής ύστερα από δικό του επιθετικό ριμπάουντ. Ο Ντίβατς χαστούκισε τη μπάλα για να φύγει όσο πιο μακριά γινόταν, αλλά για... κακή του τύχη έφτασε στα χέρια του Ρόμπερτ Χόρι, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος έξω από τα 7.25 μέτρα.

Αυτό ήταν! Με περίσσια αυτοπεποίθηση ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο και χάρισε στους Λέικερς τη νίκη με 100-99, οι οποίοι είχαν μειώσει το σκορ σε 3-2! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το εν λόγω τρίποντο αποδείχθηκε «χρυσάφι» αφού οι Λέικερς πήραν την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ με 4-3 νίκες, ενώ στη συνέχεια έφτασαν και στην κατάκτηση του τίτλου κόντρα στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς (4-2).

Μετά από εκείνο το ματς, ο Βλάντε Ντίβατς είχε πει: «Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να ευστοχήσει σε αυτό το σουτ. Ήταν ένα τυχερό σουτ. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες ικανότητες για να στείλεις τη μπάλα στο καλάθι», με τον Ρόμπερτ Χόρι να του απαντάει άμεσα: «Είναι κάτι που κάνω σε όλη μου την καριέρα. Ας διαβάσει καλύτερα καμιά εφημερίδα...»

ΛΕΪΚΕΡΣ - ΚΙΝΓΚΣ 100-99

Λος Άντζελες Λέικερς (Φ. Τζάκσον): Χόρι 18 (3/5τρ., 14ριμπ., 5ασ.), Μπράιαντ 25, Ο' Νιλ 27 (18ριμπ.), Φίσερ 9 (1), Φοξ 5, Τζορτζ 9, Χάντερ 5 (1), Σο, Ουόκερ 3 (1).

Σακραμέντο Κινγκς (Ρ. Έιντελμαν): Μπίμπι 21 (1), Τούρκογλου 18 (2/5τρ., 12ριμπ.), Ουέμπερ 20, Κρίστι 8, Ντίβατς 23, Τζάκσον 9 (1), Πόλαρντ, Φάντεμπερκ.

21 YEARS AGO TODAY

Robert Horry broke the hearts of the Kings



Vlade: "Everybody can make that shot. That’s a lucky shot. You don’t need skill in that situation."



HORRY: "I've been doing that my whole career. He better read a paper or something." pic.twitter.com/OuNBLsMJBp