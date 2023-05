Ο Τζίμι Μπάτλερ μπορεί να είδε το 3-0 των Χιτ στους τελικούς της Δύσης να γίνεται 3-2 ωστόσο παρουσιάστηκε το ίδιο σίγουρος για την πρόκριση της ομάδα του.

Αν και όλα έδειχναν ότι οι Μαϊάμι Χιτ θα «σκούπιζαν» τους Σέλτικς στους τελικούς της Δύσης, η ομάδα της Βοστόνης αντέδρασε και μείωσε τη σειρά σε 3-2.

Παρόλα αυτά ο Τζίμι Μπάτλερ όχι μόνο δεν χάνει την αισιοδοξία του αλλά παρουσιάζεται σίγουρος για την πρόκριση των Χιτ στους NBA Finals για να αντιμετωπίσουν τους Νάγκετς.

«Απλά πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Να ξεκινάμε τα ματς καλύτερα. Να το κάνουμε δύσκολο για εκείνους ώστε να μην βρίσκουν ρυθμό. Όμως πρέπει να έχουμε θετικές σκέψεις. Γνωρίζοντας ότι μπορούμε να προκριθούμε και θα προκριθούμε» ήταν τα λόγια του «Jimmy Buckets» μετά το παιχνίδι στη Βοστόνη και τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη των Σέλτικς.

