Το NBA ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά το All Star Game, με την πρώτη αλλαγή να αφορά την επιστροφή της Ανατολής και της Δύσης στη δημιουργία των ομάδων.

Το All Star Game αλλάζει ξανά. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση των υπεύθυνων του NBA. Και η πρώτη διαφοροποίηση (ανάμεσα σε κάποιες) που θέλουν να εφαρμόσουν είναι η κατάργηση του Draft και η επιστροφή στο παλιό format, όπου η Ανατολή αντιμετώπιζε τη Δύση.

Στόχος της λίγκας είναι να αλλάξει τη γενικότερη χαλαρότητα που υπάρχει στις αναμετρήσεις των αστέρων, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και είναι κάτι που συζητήθηκε μετά το τέλος του All Star Game του Σολτ Λέικ Σίτι ανάμεσα τους ιδιοκτήτες των ομάδων και τους general manager.

Παράλληλα, αυτό αποτέλεσε και θέμα συζήτησης τους προηγούμενους μήνες, προκειμένου να υπάρξει κάποια αναφορά στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία συμφώνησαν η Ένωση Παικτών και οι ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με το Athletic οι αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν από τη σεζόν 2023-2024.

