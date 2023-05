Λίλαρντ: «Αν ο κόσμος θέλει να φύγω, ας αρχίσει να μαζεύει υπογραφές»

Η τοποθέτηση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Νο3 του φετινού Draft «γέννησε» σενάρια για την ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ. Με τον γκαρντ της ομάδας να απαντάει.

Πριν από αρκετούς μήνες οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πήραν μία απόφαση. Κράτησαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ, για να δημιουργήσουν μία ισχυρή ομάδα γύρω του και παραχώρησαν τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, αλλάζοντας την ιστορία του οργανισμού τους.

Η σεζόν αποδείχτηκε καταστροφική, αφού το κακό ρεκόρ τους υποχρέωσε να αφήσουν στην άκρη τον Λίλαρντ, αρκετά ματς πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Η λοταρία για το φετινό Draft έφερε τους Μπλέιζερς στο Νο3, ωστόσο αυτό δεν αποκλείεται να αποτελέσει ένα καλό χαρτί για μία ανταλλαγή. Μόνο που οι φίλοι των Μπλέιζερς ξεκίνησαν μία διαδικτυακή κουβέντα και κάποιοι ζήτησαν την ανταλλαγή (και) του Λίλαρντ.

Ο γκαρντ της ομάδας, ενεργός στα social media, διαπίστωσε τη... γκρίνια και απάντησε: «Αν οι φίλαθλοι θέλουν να με ανταλλάξουν, ας ξεκινήσουν να μαζεύουν υπογραφές και να στείλουν το αίτημα».

Λίγο αργότερα, ο Λίλαρντ αποφάσισε να... ελαφρύνει το κλίμα, βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji για να δείξει ότι μάλλον δεν το εννοούσε.

If the fans wana trade me … start the petition and send it in 🤷🏽‍♂️ https://t.co/zOjGRBh8rD