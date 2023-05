Για την προσφορά του στην κοινότητα τιμήθηκε ο Στεφ Κάρι που έλαβε το βραβείο J.Walter Kennedy Citizenship Award της φετινής σεζόν.

Ο Στεφ Κάρι δεν συνεχίζει την προσπάθειά του με τους Γουόριορς στο δρόμο προς το δαχτυλίδι, ωστόσο η πορεία που έχει τραβήξει για προσφορά στην κοινότητα είναι τέτοιος που φέρνει στα χέρια του το αντίστοιχο βραβείο από το ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρ των «πολεμιστών» κέρδισε τον τίτλο του βραβείου J. Walter Kennedy Citizenship για την εξαιρετική βοήθεια και αφοσίωσή του στον κόσμο που τον περιβάλλει, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Επαγγελματιών Συγγραφέων Καλαθοσφαίρισης την Πέμπτη (18/05).

Ο Κάρι προσπαθεί να δίνει το «παρών» σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, παιδικές χαρές, σχολεία και κέντρα αναψυχής της Bay Area με το ίδρυμα Eat. Learn.Play που λειτουργεί με τη σύζυγό του, ενώ είχε σημαντική συμβολή στο κομμάτι της ισότητας των φύλων στα σπορ.

