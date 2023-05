O ΛεΜπρόν Τζείμς δεν πήρε σουτ στο πρώτο δωδεκάλεπτο του Game 4 κόντρα στους Γουόριορς, κάτι που δεν ξανάγινε στα play-offs.

Οι Λέικερς ήταν εντυπωσιακοί στο Game 3 κόντρα στους Γουόριορς, επικράτησαν με 127-97 κι έγραψαν το 2-1. ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Ράσελ ήταν οι κορυφαίοι των λιμνάνθρωπων που δείχνουν να έχουν πολλές λύσεις στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν, όμως υπάρχει ένα τρελό στατιστικό του Βασιλιά.

Ο Τζέιμς δεν θέλησε να πάρει πάνω του προσπάθειες στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους πολεμιστές. Και μάλιστα δεν επιχείρησε ούτε σουτ κατά τη διάρκεια της πρώτος περιόδου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην postseason στην σπουδαία καριέρα του ΛεΜπρόν, o οποίος φέτος θα ψάξει το πέμπτο του δαχτυλίδι.

Τα ξημερώματα της Τρίτης στις 05:00 θα διεξαχθεί το Game 4 στο LA μεταξύ των Λέικερς και της παρέας του Στεφ Κάρι.

Bron took 0 shot attempts in the ENTIRE first quarter 😮



First time in his playoff career... pic.twitter.com/8saP3FPrli