Οι Χιτ υποδέχονται τους Νικς στο Game 3 της σειράς τους που είναι στο 1-1 και μία συνεργασία τους έφερε ένα όμορφο highlight στην πρώτη περίοδο.

Ο Κέβιν Λοβ πήρε το ριμπάουντ μετά από χαμένο σουτ του Χαρτ και βλέποντας τον Μαξ Στρους να κινείται προς το καλάθι, έκανε πάσα μισού γηπέδου την οποία μετουσίωσε ο συμπαίκτης του σε κάρφωμα!

