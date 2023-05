O Kεβόν Λούνεϊ κάνει πράματα και θάματα στον τομέα του ριμπάουντ στα play-offs.

Φυσικά ο Στεφ Κάρι είναι ο απόλυτος ηγέτης των Γουόριορς, ο παίκτης που κουβάλησε την ομάδα στον πρώτο γύρο κόντρα στους Κινγκς. Ο Κλέι Τόμπσον έχει και αυτός τα... φώτα πάνω του, ενώ υπάρχει και ο Ντρέιμοντ Γκριν που τσακίζει κόκκαλα στην άμυνα και κάνει τη βρωμική δουλειά.

Όμως φέτος στην postseason υπάρχει και άλλος ένας κύριος που βάζει το λιθαράκι του και παλεύει με όλες τις δυνάμεις σε όλα τα ματς. Ο Κεβόν Λούνεϊ κάνει... παπάδες στον τομέα του ριμπάουντ στα play-offs, αφού είναι εκείνος με τα περισσότερα, κάνοντας τους υπόλοιπους παίκτες να βλέπουν τη σκόνη του. Στην κορυφή στα αμυντικά ριμπάουντ με 90, πρώτος και στα επιθετικά με 47.

Ο τιμιότατος κύριος Λούνεϊ, παίκτης του προπονητή που συμπληρώνει υπέροχα το... παζλ της λάμψης των Κάρι και Τόμπσον και της σκληράδας του Γκριν.

Kevon Looney has been a boards monster in the playoffs



-Most DREB in the playoffs:

90 DREB (and counting)



-Most OREB in the playoffs:

47 OREB (and counting)



‌All the missed shots are going his way! 🦾

‌#NBA #Warriors #KevonLooney pic.twitter.com/kavhfpdtkb