Η ημιτελική σειρά των Λέικερς με τους Γουόριορς είναι στο 1-1 και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ εξήγησε πως περιμένει το δαχτυλίδι του εφόσον το L.A. κατακτήσει τον τίτλο. Το ίδιο θέλει και ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν συνεχίζουν στους Λέικερς όμως αξιώνουν δαχτυλίδι εφόσον οι Καλιφορνέζοι φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής!

Ο Γουέστμπρουκ, ο οποίος έγινε trade στους Γιούτα Τζαζ στις 9 Φεβρουαρίου κι εν συνεχεία αποδεσμεύτηκε για να υπογράψει στους Κλίπερς δήλωσε πως αξίζει το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος σε περίπτωση που η πρώην ομάδα του κατακτήσει τον τίλο.

«Αν το πάρουν οι Λέικερς, θέλω το δαχτυλίδι μου» εξήγησε μιλώντας στο podcast «The Pat Bev Podcast with Rone». Μάλιστα ο Μπέβερλι συμφώνησε με τον άλλοτε συμπαίκτη του: «Δεν θα πω ψέματα Russ. Θα το περιμένω κι εγώ».



