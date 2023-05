Χόλιντεϊ: «Βλέπω σοβαρά το ενδεχόμενο απόσυρσης στο τέλος του συμβολαίου μου» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να σταματήσει το μπάσκετ σε δύο χρόνια, τότε που θα είναι 35 χρόνων και θα ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ ίσως έχει ακόμα δύο χρόνια μπάσκετ μέσα του. Ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς και πρωταθλητής το 2021, μιλώντας στο podcast που έχει ο Αντρέ Ιγκουοντάλα και ο Έβαν Τέρνερ (το Point Forward) αποκάλυψε τα σχέδια για το τέλος της καριέρας του.

Ο Ιγκουοντάλα τον ρώτησε «πότε τελειώνεις» και η απάντηση που έλαβε ίσως δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Είναι αστείο, κάναμε αυτή την κουβέντα με τη σύζυγό μου πριν από δύο ημέρες. Με ρώτησε αν το βλέπω σοβαρά, μετά απ' αυτό το συμβόλαιο, για να αποσυρθώ και εγώ της είπα "ναι", είναι μεγάλες οι πιθανότητες», είπε ο Χόλιντεϊ.

Αυτή τη στιγμή ο 33χρονος γκαρντ έχει κλειστό συμβόλαιο για τη σεζόν 2023-2024, ενώ για την επόμενη (2024-2025) η επιλογή της ανανέωσης είναι δική του, έναντι $38.652.454.

