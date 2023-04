Ντέιβις: «Θα παίξω 48 λεπτά για να... τελειώσουμε τη σειρά με τους Γκρίζλις»

Ο Άντονι Ντέιβις δείχνει αποφασισμένος να τελειώσει τη σειρά με τους Γκρίζλις στο Game 6 (05:30).

Οι Λέικερς βρίσκονται στο 3-2 κόντρα στους Γκρίζλις και απόψε (05:30) υποδέχονται τις αρκούδες στο LA για να τελειώσουν τη σειρά. Ο Άντονι Ντέιβις έδειξε την τρέλα του για να... κλειδώσουν στο Game 6 την πρόκριση, αφού έκανε δηλώσεις ότι δεν θέλει να βγει λεπτό από το παρκέ.

Ο Unibrow ανέφερε πως θα ήθελε να παίξει 48 λεπτά στο ματς για να κερδίσουν οι Λέικερς και να... τελειώσουν τη σειρά. Φυσικά ο προπονητής του, Ντάρβιν Χαμ ξέρει καλύτερα, καθώς ο Ντέιβις είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και σίγουρα σε αυτό το κρίσιμο σημείο δεν θα πρέπει να καταπονηθεί με παραπάνω λεπτά. Στα πέντα πρώτα ματς της σειράς έχει παίξει πάνω από 35 λεπτά, ενώ ρεκόρ έκανε στο Game 4 με 42 λεπτά σε ματς που πήγε στην παράταση.

Anthony Davis says he’s willing to play all 48 minutes in tonight’s Game 6 to close the series vs. Memphis.



