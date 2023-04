Τζέι Γουίλιαμς για Αντετοκούνμπο: «Θα χρειαστώ τον Αμυντικό της χρονιάς να μαρκάρει στην πραγματικότητα τον Μπάτλερ» (vid)

Ο πρώην παίκτης του NBA, Τζέι Γουίλιαμς άνοιξε ξανά την κουβέντα για το μαρκάρισμα του Τζίμι Μπάτλερ που πρέπει να αναλάβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σειρά των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ.

Το Νο2 του Draft του 2002, ο Τζέι Γουίλιαμς, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει ρόλο σχολιαστή, μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζίμι Μπάτλερ.

Ο Γουίλιαμς, πρωταθλητής στο NCAA με το Ντιουκ, αγωνίστηκε μόλις για δύο σεζόν στο NBA, με τους Σικάγο Μπουλς, αφού ένα ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του, του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

«Θα χρειαστώ τον Αμυντικό της χρονιάς να μαρκάρει στην πραγματικότητα τον Μπάτλερ. Σε κάθε κατοχή. Είναι η ώρα. Αν έχει πετύχει 56 πόντους - γνωρίζοντας ότι στο Game 4 επέστρεψε από τραυματισμό - αλλά έχουμε μιλήσει και παλιότερα όταν ο Γιάννης ήταν απέναντι στον Κέβιν Ντουράντ και όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι ματσάρισμα», είπε ο Γουίλιαμς, μιλώντας σε εκπομπή αφιερωμένη στα play-offs του NBA.

“I’m gonna need the Defensive Player of the Year to actually guard Jimmy Butler.”@RealJayWilliams challenges Giannis to shut Jimmy Buckets down. #KJM pic.twitter.com/jHQfXJKln7