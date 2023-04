Πλούσιο και εντυπωσιακό ήταν το ΤΟΡ-10 της βραδιάς στο ΝΒΑ από τα δύο ματς για play-offs σε Μαϊάμι και Λος Άντζελες αντίστοιχα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε σε δύο φάσεις όσον αφορά τις 10 καλύτερες στιγμές των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα.

Αρχικά με μια no look ασίστ στον Μπρουκ Λόπεζ και στη συνέχεια με ένα ανάποδο κάρφωμα ύστερα reverse ντρίπλα και πέρασμα κάτω από το καλάθι των Χιτ.

Βέβαια εκείνος που πρωταγωνίστησε ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ, τόσο με το clutch τρίποντο στο τέλος όσο και με ένα κάρφωμα παρά την ασφυκτική πίεση του Γιάννη.

Last but not least και ο Λεμπρόν Τζέιμς χάρη στο clutch layup με το οποίο έστειλε το παιχνίδι με τους Γκρίζλις στην παράταση.