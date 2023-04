Ο Κέβον Λούνεϊ κατάφερε να γεμίσει πολλά πεδία της στατιστικής του στο Game 3 με τους Κινγκς και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Μάτζικ Τζόνσον, Νίκολα Γιόκιτς και Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Το Game 3 των Γουόριορς με τους Κινγς είχε να προσφέρει την αντίδραση των «πολεμιστών» που μείωσαν τη σειρά σε 2-1 στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρωταγωνιστή Στεφ Κάρι, αλλά και τα νούμερα που κατέγραψε ο Κέβον Λούνεϊ στη στατιστική του στη νίκη του Γκόλντεν Στέιτ.

Όχι τόσο σε θέμα σκοραρίσματος καθώς σταμάτησε στους 4 πόντους, αλλά σε θέμα ριμπάουντ και ασίστ! Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Γουόριορς μέτρησε 20 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από αυτά τα 20, τα 9 ήταν επιθετικά με τον ίδιο να συνοδεύει τους Μάτζικ Τζόνσον, Νίκολα Γιόκιτς και Τσαρλς Μπάρκλεϊ ως οι μοναδικοί παίκτες που φέρουν το "9" σε επιθετικά ριμπάουντ και ασίστ στην ιστορία των play-offs του ΝΒΑ.

Το πιο χαρακτηριστικό από όλα, βέβαια, είναι ότι οι 9 ασίστ του Λούνεϊ προήλθαν και από... εννέα πάσες! Οι συμπαίκτες του έδωσαν ένα χέρι βοηθείας και είχαν απόλυτη ευστοχία όταν έπαιρναν την μπάλα από τον 27χρονο Αμερικανό με αποτέλεσμα να βάλει ακόμη ένα αστεράκι στην εμφάνισή του.

The Warriors went a perfect 9-9 off Kevon Looney's passes.



Tied for the 3rd-most makes without a miss off a player's passes since ESPN began tracking assist opportunities in 2014-15. pic.twitter.com/lpowo4Tw9o