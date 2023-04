Η φωτογραφία με τον Λούκα Ντόντσιτς να γελάει ακόμα στοιχειώνει τον Ντέβιν Μπούκερ, που στο Game 2 απέναντι στους Κλίπερς απέδειξε πόσο το θέλει.

Πριν δύο σεζόν ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς που έφραξαν τον δρόμο των Σανς. Ο Ντέβιν Μπούκερ φορτώθηκε νωρίς το πικρό ποτήρι της ήττας και έψαξε την εξιλέωση με τους Σανς την αμέσως επόμενη σεζόν.

Το αποτέλεσμα ήταν μία από τις πιο βαριές ήττες που δέχτηκε ομάδα σε Game 7 και ένα viral στιγμιότυπο. Ο Λούκα Ντόντσιτς χαμογελά ειρωνικά μπροστά του και το τελικό 90-123 έρχεται ως σφραγίδα στην αποτυχία των Σανς.

Luka Doncic smiling at Devin Booker became an instant meme during Mavericks' Game 7 blowout.https://t.co/2Jp1Amkrkx pic.twitter.com/p1ZQDACWZs