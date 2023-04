Ο Τζέι Αρ Σμιθ αναφέρθηκε στους τελικούς του 2015 ανάμεσα στους Καβαλίερς και τους Γουόριορς μιλώντας για την αφοσίωση του Ντελαβεντόβα στο μαρκάρισμα του Κάρι που τον εξάντλησε.

Μπορεί οι τελικοί του ΝΒΑ το 2015 να ανήκουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ωστόσο οι "μάχες" των Καβαλίερς με τους Γουόριορς την περίοδο εκείνη θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό του Τζέι Αρ Σμιθ.

Ο βετεράνος άσσος κάνοντας αναδρομή στο τότε απέναντι στον Τζέι Τζέι Ρέντιγκ και το podcast του The Old Man & The Three, θυμήθηκε την αφοσίωση του Ματ Ντελαβεντόβα στο μαρκάρισμα του Στεφ Κάρι.

«Κυριολεκτικά, σχεδόν... πέθανε. Έχουμε πλάνα αυτού του τύπου στην παγωμένη μπανιέρα... προσπαθώντας να τον φυλάξει».

Εκείνο το ματσάρισμα ήταν και η αφορμή για να κερδίσει ο Ντελαβεντόβα τον σεβασμό του συμπαίκτη του. «Έδωσε κυριολεκτικά ό,τι είχε και δεν υπήρχε δικαιολογία. Δεν υπήρχε κάτι σαν "ωχ απλά το είχε" ή "ωχ προσπαθώ"... Δεν ήταν τίποτα από αυτά. Μετά βίας μπορούσε να μιλήσει μετά από τόσο σκληρά προσπαθούσε».