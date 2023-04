O Άντριου Γουίγκινς είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στους Γουόριορς, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα.

Πριν λίγο καιρό ο Στιβ Κέρ είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι ο Άντριου Γουίγκινς θα αγωνιστεί ξανά με τους Γουόριορς την τρέχουσα σεζόν. Και όπως όλα δείχνουν αυτό θα γίνει.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο φόργουορντ των πρωταθλητών είναι κοντά στην επιστροφή του στην ομάδα και αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Ο Γουίγκινς έχασε 21 ματς φέτος λόγω οικογενειακού προβλήματος.

Την περσινή χρονιά ήταν ο x-factor των τελικών, παίζοντας εξαιρετική άμυνα πάνω στον Τζέισον Τέιτουμ και δίνοντας παράλληλα πολλές λύσεις στην επίθεση. Σημαντική επιστροφή τόσο για την λειτουργία του Γκόλντεν Στέιτ όσο και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Οι... πολεμιστές παλεύουν να μπουν απευθείας στα playoffs και δίνουν μάχη με Λέικερς και Κλίπερς.

ESPN Sources: Golden State Warriors All-Star forward Andrew Wiggins is nearing a return to the team and is expected to be back early this week. Wiggins has missed 21 games attending to a family matter. Huge boost for the defending champions and sixth seed in the West. pic.twitter.com/bQAw8ixINI