Συμπληρώνονταςι 24 χρόνια από τη βραδιά που ο Σακίλ Ο' Νιλ πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες... ασέβειες στην ιστορία του ΝΒΑ ύστερα από ένα κάρφωμά του σε ματς των Λέικερς με τους Νικς!

Αν θα μπορούσε ο Κρις Ντάντλεϊ να εξαφανίσει αυτό το βίντεο από το διαδίκτυο, είναι βέβαιο ότι θα το έκανε δίχως δεύτερη σκέψη.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον 58χρονο (σήμερα) παλαίμαχο σέντερ, είχε μετρήσει στην καριέρα του 886 ματς ως ρολίστας με 3.6 πόντους και 6.4 ριμπάουντ σε Καβαλίερς, Νετς, Μπλέιζερς, Σανς και Νικς. Βέβαια η... μοίρα δεν τον έκανε γνωστό για τα κατορθώματά του στο παρκέ, αλλά για μια φάση όπου ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής ή αν προτιμάτε το θύμα του Σακίλ Ο' Νιλ.

Ήταν 28 Μαρτίου 1999 και το ματς στο θρυλικό «Forum» μεταξύ των Λέικερς και των Νιου Γιορκ Νικς. Ο «Σακ» κατά την προσφιλή του συνήθεια «κατεδάφισε» το καλαθι των αντιπάλων με ένα δυναμικό κάρφωμα ωστόσο δεν έμεινε εκεί! Τύλιξε τα πόδια του ανάμεσα στη μέση του... άμοιρου Ντάντλεϊ και στη συνέχεια τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω!

Το γεγονός αυτό είχε εξοργίσει τον Κρις Ντάντλεϊ, ο οποίος προσπάθησε να αντιδράσει πετώντας του τη μπάλα! Βέβαια ούτε που είχε ιδρώσει το αυτί του Ο' Νιλ ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στη νίκη των Λέικερς με 99-91 έχοντας 21 πόντους με 8/16 δίποντα, 5/15 βολές και 9 ριμπάουντ.

Θυμηθείτε τι είχε συμβεί

24 years ago today, SHAQ did this to Chris Dudley!



Is this the most disrespectful play in NBA history?pic.twitter.com/zBmTGwY39l