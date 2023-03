Μία κόντρα που μπήκε σε σίγαση ελέω Λέικερς, αναβίωσε με την πρώτη ευκαιρία έναν μήνα αφότου οι Γουέστμπρουκ και Μπέβερλι άλλαξαν φανέλες.

Ράσελ Γουέστμπρουκ και Πάτρικ Μπέβερλι είχαν μία από τις πιο... διάσημες κόντρες στο ΝΒΑ την περασμένη δεκαετία. Η αρχή έγινε από το 2013 με τους δυο να φτάνουν σε ακραίες δηλώσεις το 2019, όταν ο Γουέστμπρουκ χαρακτήρισε πως ο Μπέβερλι δεν παίζει άμυνα και απλώς τρέχει γύρω γύρω, με εκείνον να απαντά λίγα χρόνια αργότερα αφού υπονόησε πως ο Ρας αποδείχθηκε «μάγος» αφού εκείνος τον εξαφάνισε.

Όλα αυτά τα άφησαν πίσω στην αρχή της σεζόν για χάρη του ΛεΜπρόν. Οι σχέσεις των δύο έφτιαξαν αφότου συνυπήρξαν στους Λέικερς, αλλά ο Γουέστμπρουκ είχε όρεξη στην αναμέτρηση των Κλίπερς με το Σικάγο.

Με το πρώτο κιόλας καλάθι που πέτυχε, παίρνοντας και το φάουλ από τον «Πατ», έκανε τη χειρονομία που κοιμίζει το μωρό, με σαφέστατο υπαινιγμό στον προ ενός περίπου μήνα συμπαίκτη του. Οι δυο τους χαιρετήθηκαν κανονικά μετά το φινάλε του παιχνιδιού αλλά φαίνεται με κάθε ευκαιρία πως οι σχέσεις στο εσωτερικό των Λέικερς δεν ήταν οι ιδανικές.

Η χειρονομία του Γουέστμπρουκ στον Μπέβερλι

Russell Westbrook rocks the baby after opening the game with an and one...



...on Patrick Beverley 🍿pic.twitter.com/YOlSUNRqpr