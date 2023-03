Xάσλεμ: «Τρελαμένος» στον πάγκο με τον διασυρμό των Χιτ (vid)

Ο Γιουντόνις Χάσλεμ δεν πήρε καλά την βαριά ήττα του Μαϊάμι από τους Νετς.

Οι Νετς διέλυσαν τους Χιτ μέσα στο Μαϊάμι, σε ένα από τα αποτελέσματα της βραδιάς. Ο Γιουντόνις Χάσλεμ που από την πρώτη στιγμή που βρίσκεται στο ΝΒΑ, δεν έχει αποχωριστεί ποτέ τους Χιτ, έδειξε την ενόχληση του από την ήττα της ομάδας του.

Ο παίκτης του Μαϊάμι καθόταν στον πάγκο και ήταν έξαλλος με την εικόνα της ομάδας του, αφού στο παρελθόν έχει ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Ο Χάσλεμ είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα στα αποδυτήρια των Χιτ και όλοι τον σέβονται.

Δείτε τον πως αντέδρασε

Haslem was NOT happy with the Heat’s 29-point loss 😳 pic.twitter.com/imlPVrPkMm