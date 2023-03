Οι Μπακς μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season έχοντας τρία σερί εκτός έδρας ματς με Νάγκετς, Πίστονς και Πέισερς όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως δεν το είχε... συνειδητοποιήσει.

Το road trip των Μπακς άρχισε νικηφόρα στο Σολτ Λέικ Σίτι. Τα «Ελάφια» ισοπέδωσαν τους Τζαζ με το επιβλητικό 116-144 και ανέβηκαν στο 53-20, έχοντας σφιχταγκαλιάσει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ πριν από την έναρξη των play-offs.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν χρειάστηκε να φορτσάρει κόντρα στους Τζαζ, παίζοντας μόλις 25 λεπτά και σημειώνοντας 24 πόντους με 3/6 βολές, 9/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 11 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Πλέον τα «Ελάφια» στρέφονται στο μεγάλο ματς με τους Νάγκετς τα ξημερώματα της Κυριακής (26/3, 4:00) στο Ντένβερ ενώ ακολουθούν οι εκτός έδρας αγώνες με τους Πίστονς (29/3) και τους Πέισερς (31/3) πριν επιστρέψουν στο Fiserv Forum για την αναμέτρηση με τους Σέλτικς την Πρωταπριλιά.

Κάτι που φαίνεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Greek Freak! Όταν το κατάλαβε, ευχήθηκε να είχε... πακετάρει περισσότερα ρούχα.

Giannis wishes he packed more clothes for the road trip! 😂



Never change, Giannis. Never change. #FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/epRbiuqp6J