Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αρχίζει και πάλι να δραστηριοποιείται και φέρνει χαμόγελα στην ομάδα με την πιθανότητα επιστροφής του πριν την ολοκλήρωση της regular season.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συμπληρώνει σε λίγες ημέρες έναν μήνα απουσίας από τα παρκέ ακολουθώντας θεραπείες με σκοπό να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο πόδι του και οι Λέικερς αναγκάζονται να συνεχίζουν την προσπάθεια εισόδου στα play-in χωρίς εκείνον.

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι της ομάδας παραμένουν αισιόδοξοι με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους. Μπορεί να αναγκαστούν να δώσουν μερικά παιχνίδια ακόμη υπό το βλέμμα του «βασιλιά», όμως αναμένεται να τον δουν να επιστρέφει πριν την ολοκλήρωση της regular season.

Ο Τζέιμς έχει ξεκινήσει να έχει μία κάποια δραστηριότητα στο παρκέ, περνώντας αν μη τι άλλο θετικά μηνύματα.

Lakers star LeBron James (foot tendon injury) has begun on-court activity and team says there's no timeline yet for return. Sources say James is hopeful for a return within the final 3-to-4 games of the regular season.