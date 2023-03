Βινς Κάρτερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι αποκάλυψαν τη στιγμή που έμαθαν ότι είναι ξαδέρφια (vid)

Οι Βινς Κάρτερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι μίλησαν για την ξεκαρδιστική στιγμή που έμαθαν ότι είναι ξαδέρφια!

Κατά τη διάρκεια του podcast του Βινς Κάρτερ, καλεσμένος του «Air Canada» ήταν ο... ξάδερφός του Τρέισι ΜακΓκρέιντι!

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, αποκάλυψαν και τον τρόπο με τον οποίο έμαθαν ότι είναι συγγενείς, κάτι που δεν γνώριζαν έως εκείνη τη στιγμή. Αν και είχαν γνωριστεί παίζοντας μαζί κάποια pickup παιχνίδια μπάσκετ, ποτέ δεν είχε μιλήσει ο ένας στον άλλον για τους συγγενείς τους.

Τις παραμονές του draft το 1997, όταν επιλέχθηκε ο ΜακΓκρέιντι από τους Τορόντο Ράπτορς προερχόμενος από το λύκειο του «Mount Zion Christian Academy», ο Κάρτερ αγωνιζόταν στο κολέγιο του North Carolina. Κάποια στιγμή που ο «T-Mac» πήγε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, έμαθε από τη γιαγιά του ότι έχει και έναν εγγονό ο οποίος παίζει μπάσκετ στο εν λόγω κολέγιο. Μόλις πληροφορήθηκε ποιος είναι, τηλεφώνησε στον Κάρτερ από το τηλέφωνο της γιαγιάς του και ο Κάρτερ έπαθε... σοκ.

Μπορείτε να απολαύσετε τα όσα μοιράστηκαν για εκείνη τη στιγμή

