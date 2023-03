Αντετοκούνμπο: «Πάντα ονειρευόμουν να αποκτήσω μια ποδοσφαιρική ομάδα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την... είσοδο του στο MLS, ανέφερε πως πάντα ήθελε να αγοράσει μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Νέα επένδυση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας ηγέτης των Μπακς επέλεξε μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση, Άλεξ και Κώστα, να... μπει με τον τρόπο του στο MLS, αφού αγόρασε μετοχές στην Νashville FC.

Έτσι συνέχισε την παράδοση που θέλει τους σταρ του ΝΒΑ να επενδύουν σε ομάδες του MLS με ποσοστό μετοχών, αφού ακολούθησε τα χνάρια των Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς από την πλευρά του έχει μετοχές στη Λίβερπουλ στην Premier League.

Ο Greek Freak δήλωσε για την επένδυση του: «Ο μπαμπάς μου ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και το ποδόσφαιρο ήταν το πρώτο άθλημα που ερωτεύτηκα στην Ελλάδα. Πάντα ονειρευόμουν να αποκτήσω μια ποδοσφαιρική ομάδα. Όταν ψάξαμε για τη Nashville μαζί με τα αδέρφια μου, ξέραμε ότι είναι μια ομάδα και μια πόλη με την οποία θέλαμε να εμπλακούμε. Ενθουσιασμένος που είμαι μέλος των ''αγοριών με τα χρυσά" και ανυπομονώ να έρθω σύντομα σε ένα ματς».

Άλλη μια φορά που ο Γιάννης δείχνει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και πλέον μπαίνει δυνατά στον χώρο αυτό.

Giannis Antetokounmpo and his brothers, Thanasas and Kostas, have purchased stake in Nashville SC 👀 pic.twitter.com/lC1nGrsioG