Άδοξα τελειώνει η σεζόν για τον ΛαΜέλο Μπολ.

Τον ηγέτη τους θα χάσουν οι Χόρνετς. Ο ΛαΜέλο Μπολ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού υπέστη κάταγμα στον δεξιό αστράγαλο.

Ο Μπολ έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τους αστραγάλους του μέσα στη σεζόν, αφού υπέστη αρκετές φορές διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο. Δεν τη γλίτωσε και τώρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Από τη σεζόν 2023-24 θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον σταρ της Σάρλοτ στα παρκέ ξανά.

Φέτος ο Αμερικανός point guard είχε 23.3 πόντους, 8.4 ασίστ και 6.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Πλέον η Σάρλοτ έχει στη θέση «1» τους Ντένις Σμιθ, Τέρι Ροζίερ και Τεό Μαλεντόν.

