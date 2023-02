Σταθερότητα θέλουν να αποκτήσουν στον πάγκο τους οι Μπρούκλιν Νετς, με τον Τζακ Βον να υπογράφει πολυετή επέκταση για να τους οδηγήσει στην επόμενη μέρα μετά τη φυγή των Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ μετακόμισε στο Ντάλας, ο Κέβιν Ντουράντ στο Φοίνιξ αλλά ο Τζακ Βον δεν πηγαίνει πουθενά. Ο κόουτς που διαδέχτηκε τον Στιβ Νας στον Μπρούκλιν θα παραμείνει στον πάγκο των Νετς για αρκετά ακόμα χρόνια.

Ο Βον από προσωρινός μετά τη διαδοχή του Νας μετατράπηκε σε μόνιμος, με τους Νετς να διατηρούν την οψιόν ανανέωσης μετά την πρώτη χρονιά. Ωστόσο πλέον οι υπογραφές σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι έπεσαν και ο Βον θα καθίσει στον πάγκο των Νετς για αρκετά ακόμα χρόνια.

Με αυτόν στον πάγκο οι Νετς έχουν κάνει 32 νίκες και μόλις 19 ήττες, ενώ συνολικά στη σεζόν πλέον μετρούν 34-24 και βρίσκονται στην 5η θέση της Ανατολής, ψάχνοντας μετά την ανανέωση του ρόστερ στην trade deadline το... ταβάνι τους για φέτος.

