Ο Κέβιν Λοβ αποδεσμεύτηκε από τους Καβαλίερς και εντάχθηκε επισήμως στους Μαϊάμι Χιτ.

Μετά από εννιά χρόνια και ένα πρωτάθλημα με τους Καβαλίερς, ο Κέβιν Λοβ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Κλίβελαντ.Η ομάδα του Οχάιο εξαγόρασε το υπόλοιπο του συμβολαίου του (28.942.830 δολάρια) και ο Λοβ θα κλείσει τη σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ.

Τη φετινή σεζόν ο Λοβ, απαλλαγμένος από τους τραυματισμούς του παρελθόντος, έχει αγωνιστεί σε 41 ματς, έχοντας 8.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.



A 2016 NBA Champion 🏆 career averages of 17.2 points (43.9% FG, 37.2% 3PT FG), 10.5 rebounds and 2.3 assists.



Welcome @kevinlove!