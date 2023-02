Επίθεση Μπάρκλεϊ σε Γκριν: «Οι Γουόριορς είναι τελειωμένοι»

Μπάρκλεϊ και Γκριν είχαν έναν έντονο διάλογο στον αέρα της μετάδοσης του All-Star Game, με τον πρώτο να αναφέρεται με σκληρά λόγια στους φετινούς Γουόριορς.

Ένα ακραίο σκηνικό συνέβη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του All-Star Game, εκεί όπου η ομάδα του ΛεΜπρόν ηττήθηκε από αυτήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κατάφερε να εκνευρίσει τον Ντρέιμοντ Γκριν στον αέρα, αναφέροντας πως οι Γουόριορς είναι «τελειωμένοι». Ο Γκριν φυσικά απάντησε, αφού δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

«Αυτό είναι τρελό. Το είπες και πέρσι αλλά όλοι ξέρουμε πως δεν ξέρεις τι λες» ήταν τα λόγια του σέντερ των πρωταθλητών, με τον Μπάρκλεϊ πάντως να επιμένει στην άποψή του. Ο Γκριν συνέχισε να απαντά στον Μπάρκλεϊ τονίζοντας πως έχει την ίδια άποψη κάθε χρόνο για τους Γουόριορς, που αυτήν τη στιγμή είναι 9οι στη Δύση με ρεκόρ 29-29 και ψάχνουν τρόπο να μπουν παραμείνουν σε τροχιά play-in για να έχουν την ευκαιρία τους στα playoffs.

"The Golden State Warriors are cooked."- Charles Barkley



"That's crazy. You said that last year, but we all know you don't know what you're talking about."- Draymond Green



"Y'all are cooked now... ya'll are done... I'm telling you, y'all are done."- Charles Barkley🏀☠️ pic.twitter.com/86jELqZKF9