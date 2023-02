Αντετοκούνμπο: «Δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP, θέλω να είμαι πρωταθλητής» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους, ενόψει του All Star Game 2023. Και ρωτήθηκε για την κούρσα του φετινού MVP. Η απάντησή του κλείνει όλη τη φιλοσοφία του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για ένα ακόμη All Star Game, αυτή τη φορά ως κάπτεν της μίας ομάδας. Στις δηλώσεις που έκανε, την παραμονή του αγώνα, ο Greek Freak ρωτήθηκε για την κούρσα του MVP, στην οποία φαβορί είναι ξανά ο Νίκολα Γιόκιτς.

«Δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP. Θέλω να είμαι πρωταθλητής, θέλω η ομάδα μου να γίνει σπουδαία και θέλω να συγκεντρωθώ σε πράγματα που μπορώ να ελέγξω, αυτό (την ψηφοφορία) δεν μπορώ να την ελέγξω, άρα δεν μπορώ να ανησυχώ», είπε ο Αντετοκούνμπο.

"I want to focus on things I can control."



