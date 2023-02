Ο Κέβιν Λοβ αναμένεται να γίνει buy out από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, φαβορί για να τον αποκτήσουν είναι οι Μαϊάμι Χιτ.

Μετά από εννιά χρόνια και ένα πρωτάθλημα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Κέβιν Λοβ θα αποτελέσει παρελθόν, με την ομάδα του Οχάιο να εξαγοράζει το υπόλοιπο του συμβολαίου του (28.942.830 δολάρια).

Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της είδησης. Το αναμενόμενο. Το δεύτερο αναφέρει την ομάδα που θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν ο Λοβ. Και αυτή τη στιγμή οι Μαϊάμι Χιτ είναι το μεγάλο φαβορί για τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Τη φετινή σεζόν ο Λοβ, απαλλαγμένος από τους τραυματισμούς του παρελθόντος, έχει αγωνιστεί σε 41 ματς, έχοντας 8.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

