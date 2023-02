To ΝΒΑ έχει «δέσει» τα τηλεοπτικά του δικαιώματα μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη αρχίσει να προκύπτουν.

Το ΝΒΑ σκοπεύει να τινάξει την... μπάνκα στο αέρα. Και γιατί να μην το σκέφτεται; Στα χρόνια του Άνταμ Σίλβερ, το χρήμα οδηγεί τη λίγκα. Οι αγοραπωλησίες των ομάδων ξεπερνούν ακόμη και την πιο άγρια φαντασία. Και τα έσοδα για κάθε ομάδα βρίσκονται σε απίθανο σημείο.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι αυτά που φέρνουν έναν πακτωλό χρημάτων στη λίγκα και τις ομάδες της. Η τελευταία ανανέωση, έναντι 2.6 ή 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (για 9 έτη) εκτόξευσε την αξία του NBA, αφού η προηγούμενη άγγιζε το ένα δισεκατομμύριο.

Δύο ολόκληρες σεζόν πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας συμφωνίας, τουλάχιστον τρεις μνηστήρες έχουν εμφανιστεί, είτε για να κάνουν ένα νέο ρεκόρ, είτε για να... ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια ως διεκδικήτριες που θα ανεβάσουν, υποχρεωτικά, το τελικό ποσό ενός τρόπον τινά πλειστηριασμού.

Αυτή τη στιγμή, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC θέλει να φέρει το NBA στην αγκαλιά του, μετά από 20 χρόνια, ενώ τόσο η Apple, όσο και η Amazon θέλουν να αποκτήσουν ένα δελεαστικό πακέτο.

Το ενδιαφέρον είναι θετικό, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη γίνει ποτέ πραγματικότητα. Και αυτό γιατί η Disney και η Warner Bros Discovery που έχουν τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή, μπορεί να ανανεώσουν δίχως να υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

Τουλάχιστον αυτό είχε γίνει το 2014 και δεν αποκλείεται να επαναληφθεί.

