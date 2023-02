Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη περισσότερα project με όνομα βασισμένο στο παρατσούκλι του, αφού αιτήθηκε την κατοχύρωση τριών ακόμη... freak σημάτων.

Φαίνεται πως η... Freak πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θα μείνει μόνο στα signature παπούτσια του με τη Nike. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει προχωρήσει κάποια πλάνα στο μυαλό του και ξεκινά τον σχεδιασμό.

Ή τουλάχιστον κατοχυρώνει πρώτα τα ονόματα που θέλει να βλέπει σε αυτά. Ο Αντετοκούνμπο κατέθεσε αίτημα για τα δικαιώματα (και την... αποκλειστικότητα) τριών ακόμη εμπορικών σημάτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το "Stay Fr34ky", το "Fr34k Show" και το "Unseen Fr34ky Hours" , τα οποία γνωστοποίησε ο δικηγόρος Τζος Γκέρμπεν και μένει να δούμε αν σύντομα θα συνδεθούν με την αγορά.

Giannis Antetokounmpo has filed 3 new trademarks for:



1. STAY FR34KY

2. FR34K SHOW

3. UNSEEN FR34KY HOURS



The filings indicate that Giannis plans to launch a wide array of products under each trademark:



✅Clothing

✅Stress Balls

✅Wrist bands



... and more👇#Giannis pic.twitter.com/IOLe72eC6Q