Η τετραπλή ανταλλαγή μεταξύ των Γουόριορς, Πίστονς, Χοκς και Μπλέιζερς που έστειλε, μεταξύ άλλων τον Γκάρι Πέιτον ΙΙ στο Γκόλντεν Στέιτ κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα αφού ο 30χρονος γκαρντ απέτυχε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες στους Γουόριορς μέσω ανταλλαγής στην οποία ενεπλάκησαν το Γκόλντεν Στέιτ, οι Πίστονς, οι Χοκς και οι Μπλέιζερς.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που επικαλείται ο Σαμς Τσαράνια, το deal κινδυνεύει από τη στιγμή που ο 30χρονος γκαρντ δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις!

Ο Πέιτον, ο οποίος φέτος μετράει 4.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 15 αγώνες φέρεται να αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα που αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για τρεις μήνες! Πλέον οι Γουόριορς καλούνται να αποφασίσουν αν η ανταλλαγή προχωρήσει ή όχι.

Για να αποκτήσουν τον Πέιτον, οι «Πολεμιστές» έστειλαν τον Τζέιμς Γουάιζμαν στο Ντιτρόιτ, ο Κέβιν Νοξ πήγε από τους Πίστονς στους Μπλέιζερς και ο Σαντίκ Μπέι κατέληξε στους Χοκς για πέντε draft picks β' γύρου.



