Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε το πάρτι των εορτασμών για την 1η θέση του σκόρερ όλων των εποχών σε ένα μαγαζί στο Λος Άντζελες, με τη συνοδεία δύο κατσικιών. Πιάσατε το υπονοούμενο;

Ελπίζουμε να πιάσατε το υπονοούμενο. Αν και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε ό,τι μπορούσε για να καταδείξει την παρουσία των δύο κατσικιών στο πάρτι που οργάνωσε.

Κάπου εδώ χρειάζεται μία μικρή παρένθεση. Το πιο διάσημο ακρώνυμο, αυτό του G.O.A.T., του κορυφαίου όλων των εποχών, μεταφράζεται και ως κατσίκα ή γίδα (χωρίς φυσικά τις τελείες).

Οπότε η παρουσία των δύο τετράποδων στο πάρτι του Τζέιμς μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Ίσως και δύο. Μετά την επίτευξη του ρεκόρ των πόντων ο Τζέιμς ρωτήθηκε από τον Σακίλ Ο' Νιλ ποιος είναι ο G.O.A.T.. Ο ΛεΜπρόν απάντησε πως «Πάντα νιώθω ότι είμαι ο κορυφαίος που έχει παίξει αυτό το άθλημα».

Μίλησε και για τους άλλους... κορυφαίους, αλλά ξεχώρισε τον εαυτό του. Τώρα αν η παρουσία των δύο κατσικιών σημαίνει και δύο G.O.A.T.s αυτό μπορεί να το ξεκαθαρίσει μόνο ο ίδιος.

Τα δύο ζώα έμειναν στο πάρτι του Μπρον για περίπου 15 λεπτά, προτού αποχωρήσουν με τους ιδιοκτήτες τους.

