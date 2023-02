Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ επιστρέφει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μέσω ανταλλαγής. Ο Κέβιν Νοξ καταλήγει στους Μπλέιζερς με τους Πίστονς να εμπλέκονται στην ανταλλαγή.

Η αποχώρηση του Γκάρι Πέιτον ΙΙ το καλοκαίρι αποτέλεσε ένα σημαντικό χαμένο κομμάτι του πρωταθλήματος για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Πλέον, το κομμάτι επέστρεψε, έστω και μέσω μιας ανταλλαγής.

Οι Γουόριορς απέκτησαν τον γκαρντ και έδωσαν στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέντε επιλογές δεύτερου γύρου, ενώ μέσω των Ντιτρόιτ Πίστονς ο Κέβιν Νοξ θα καταλήξει στους Μπλέιζερς.

O Νοξ αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής του Τζέιμς Γουάισμαν στο Ντιτρόιτ, αντί του Σαντίκ Μπέι, ο οποίος στάλθηκε αμέσως στους Ατλάντα Χοκς.

Την τρέχουσα σεζόν ο Πέιτον έχει αγωνιστεί μόλις σε 15 αγώνες, αφού ήταν τραυματίας στο ξεκίνημα. Μετράει 4.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

