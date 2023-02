Λέικερς, Τίμπεργουλβς και Τζαζ βρίσκονται σε συζητήσεις για ενδεχόμενη... τριπλή συμφωνία ανταλλαγής με τον ΝτιΆντζελο Ράσελ να οδεύει σε Λος Άντζελες και Ράσελ Γουέστμπρουκ προς Γιούτα.

Η τελική ευθεία της προθεσμίας των trade έχει ήδη αρχίσει να «αχνοφαίνεται» και οι Λέικερς φαίνεται πως συνεχίζουν τα έντονα... πάρε-δώσε για ενδεχόμενη ανταλλαγή του Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Αυτή τη φορά, τα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται από τα αμερικανικά Μέσα, μιλούν για πιθανή τριπλή συμφωνία μεταξύ των Λέικερς, των Τζαζ και των Τίμπεργουλβς. Σε αυτή, ο ΝτιΆντζελο Ράσελ θα γίνει κάτοικος Λος Άντζελες, ο Γουέστμπρουκ θα τραβήξει τον δρόμο της Γιούτα και ο Κόνλεϊ Τζ. θα μετακινηθεί στη Μινεσότα.

«Λέικερς, Τζαζ και Τίμπεργουλβς βρίσκονται σε συζητήσεις για μια συμφωνία τριών ομάδων που θα έστελνε τον ΝτiΆντζελο Ράσελ στους Λέικερς, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και draft πρώτου γύρου στη Γιούτα και τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ στη Μινεσότα...Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις περιλαμβάνουν τον Μαλίκ Μπίσλεϊ της Γιούτα και τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ ως μέρος της πιθανής συμφωνίας τριών ομάδων με τους Λέικερς» έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του «The Athleti», Σαμς Τσαράνια, αναφέροντας πως συνεχίζουν να έρχονται προτάσεις στο... τραπέζι.

Ο Ράσελ που αγωνίστηκε από το 2015 έως και το 2017 με τη χρυσή και μωβ φανέλα αναμένεται να μπει στη λίστα των free agents το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ongoing discussions have included Utah's Malik Beasley and Jarred Vanderbilt as part of the potential three-team deal to the Lakers, sources said. Sides are working through pick protections and additional draft compensation too, per sources. https://t.co/DoI0EBOBVq