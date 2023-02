Το ΝΒΑ αποφάσισε την αναβολή του ματς ανάμεσα στους Πίστονς και τους Γουίζαρντς λόγω της αδυναμίας των πρώτων να φύγουν από το Ντάλας εξαιτίας κακοκαιρίας. Στον «αέρα» και το Μάβερικς-Πέλικανς.

Η κακοκαιρία στο Ντάλας φέρνει αναταράξεις στο πρόγραμμα του ΝΒΑ. Οι Πίστονς βρέθηκαν εκεί για το παιχνίδι με τους Μάβερικς και είναι αδύνατο να μετακινηθούν μέχρι και σήμερα εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ως αποτέλεσμα, οι ιθύνοντες της Λίγκας αποφάσισαν να αναβάλουν το παιχνίδι ανάμεσα στους Πίστονς και τους Γουίζαρντς (ξημερώματα Τετάρτης (02/02, 02:00).

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/c3oYsdmwPA