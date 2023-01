Η εικόνα του ΛεΜπρόν μετά την ήττα από τους Σέλτικς τα λέει όλα.

Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Σέλτικς στην παράταση, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία.

Με το σκορ στο 105-105, ο ΛεΜπρόν (τελείωσε με 41 πόντους) πήρε την ευθύνη κόντρα στους Σέλτικς, πήγε προς τα μέσα για να τελειώσει τη φάση, όμως απέτυχε, αφού ο Τέιτουμ του βρήκε το χέρι, ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη. Οι διαιτητές δεν έδωσαν φάουλ και το ματς πήγε στην παράταση, κάτι που έκανε έξαλλο τον Βασιλιά που δεν μπορούσε να ησυχάσει με τίποτα.

Μέχρι και ο Μπέβερλι πήρε camera για να δείξει στον διαιτητή το φάουλ που δεν σφύριξε.

LeBron was heartbroken after the loss... pic.twitter.com/OOpP0V7D0e